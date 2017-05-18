Аналитики: рынок недвижимости Швеции вызывает угрозу, но Литва готова ее отразить

Перегрев на шведском рынке недвижимости может сказаться на банковском секторе Литвы, где преобладают скандинавские банки, говорят аналитики. Между тем представители действующих в Литве банков говорят, что угрозы из Скандинавии почти нет, а к возможным рискам банковский сектор хорошо подготовился.

Глава центробанка Швеции Стефан Ингвес на прошлой неделе выразил BNS мнение, что литовским банкам стоит наблюдать за шведским рынком недвижимости, потому что он вызывает риски – в случае снижения цен на недвижимость в Швеции с проблемами столкнется весь регион Скандинавии и стран Балтии.

Эксперты в области недвижимости и финансовых рынков, к которым агентство BNS обратилось за комментариями, полагают, что если в Швеции начнется кризис рынка недвижимости, то он может урезать аппетит литовских банков в плане финансирования крупных проектов, но в целом его влияние будет невелико.

“Влияние будет, но я сомневаюсь, что это будет очень большой масштаб. Банки, несмотря на то, что (они) принадлежат шведским или скандинавским группам банков, действуют в Литве как отдельные группы банков – у них есть свои балансы, у них достаточно капитала и даже, я бы сказал, есть избыточный капитал”, – сказал BNS директор по управлению инвестициями компании INVL Asset Management Вайдотас Рукас.

На его взгляд, резкий спад на рынке недвижимости Швеции в результате ужесточения кредитования преимущественно окажет влияние на кредитование крупных проектов в Литве, однако в таком случае смогли бы помочь местные игроки – например, банк Siauliu bankas. С этим согласен и главный экономист банка шведского капитала Nordea по странам Балтии Жигимантас Маурицас, который упоминает в числе альтернативных финансирующих учреждений и эстонский банк LHV.

Главный экономист банка шведского капитала Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что проблемы шведского рынка недвижимости, скорее всего, не скажутся на банковском секторе Литвы – банки готовы к шокам извне, поэтому вероятный кризис в Швеции больше скажется на двусторонней торговле.

“Швеция – наш важный торговый партнер; поток экспорта как услуг, так и товаров в Швецию не маленький. Застой или спад в экономике Швеции повлияет и на внешнюю торговлю Литвы”, – сказал Н. Мачюлис.

Ж. Маурицас также утверждал, что все банки Балтийских государств сейчас устойчивы к шокам извне.

“Наш портфель диверсифицирован, поэтому спад в одной стране не должен оказать большого влияния. Кредитные рейтинги скандинавских банков – лучшие во всем Европейском Союзе, их запасы капитала – одни из самых больших. У них есть резервы, чтобы погасить вероятные негативные шоки”, – подчеркнул Ж. Маурицас BNS.

В Швеции уже много лет из-за роста экономики и низких годовых очень быстро растут цены на жилье, поэтому появляется все больше предупреждений на предмет возможного сформирования “пузыря” на рыке недвижимости. По словам аналитиков американского инвестиционного банка Goldman Sachs, риски рынков недвижимости Швеции и Новой Зеландии среди государств “большой десятки” являются самыми высокими в мире и могут претерпеть ценовые коррекции.

В Литве действует три коммерческих банка шведского капитала – SEB, Swedbank и Nordea.

BNS

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