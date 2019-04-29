Анализ Vilibor ЦБ Литвы: одни переплатили, другие получили выгоду

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Банк Литвы (БЛ, Центробанк) опубликовал анализ изменений ставки межбанковских кредитов Vilibor в литах и представляет его также комиссии парламентского расследования. БЛ утверждает, что хочет избежать интерпретаций, связанных с изменениями Vilibor во время кризиса 2009-2010 годов.

«Цель в получении информации из первых уст, а не через вас — общественность. Могу сказать, что мы являемся ведомством, основывающимся на фактах (…) Как раз сегодня мы направили в (парламентский – BNS) Комитет по бюджету и финансам (КБФ) еще один документ – ответ на заданные вопросы с приложенными в большом объеме документами», – заявил в пятницу на пресс-конференции председатель правления БЛ Витас Василяускас.

На сайте БЛ представлены справки, исследования, оценки – всего 38 различных документов, а также данные о кредитах 2008-2009 годов – общий портфель жилищных кредитов и его сегменты, маржа, валюты, изменения кредитов в посткризисный период.

Публикуемые БЛ документы охватывают период с 10 января 2008 года по 9 декабря 2014 года. По словам В. Василяускс, их объем более 400 страниц. Это документы, предоставленные в разные периоды различным ведомствам, например, судам, а также внутренняя переписка в банке.

«Прежнее сотрудничество показало, что необходимы альтернативные каналы предоставления информации. Поэтому мы публикуем эту информацию на своем сайте, все смогут ее проанализировать и сделать соответствующие выводы (…). Информация, публикуемая на нашем сайте, не содержит персональных данных», – пояснил В. Василяускас.

По его словам, скорее всего, это разочарует «сторонников теорий заговора». Он заверил, что БЛ продолжит и прямое сотрудничество с КБФ.

БЛ: кризис почти никому не принес выгоды

Центробанк считает, что опубликованная информация подтверждает «распространяемую им официальную позицию об изменениях процентных ставок во время кризиса».

По сообщению БЛ, скачет ставки Vilibor в 2008-2009 годах вызвали экономические причины: страх девальвации лита и прочие риски, когда банки начали более адекватно их оценивать, выросла маржа кредитов не только в литах, но и в евро.

Между тем, межбанковские ставки выросли и в других странах Балтии, где был фиксированный курс валюты.

Начальник отдела макропруденционального анализа БЛ Йокубас Маркявичюс сказал, что в 2007 году, когда выяснилось, что Литве не удастся ввести евро, Vilibor впервые поднялся выше процентной ставки Euribor, по этой причине взносы людей, взявших кредиты в литах, и они начали менять валюту кредитов с литов на евро.

«Тогда (в долгосрочном периоде – BNS) разница между Vilibor и Euribor вновь несколько снизилась, и в середине 2008 года по сути не было смены валют. И только тогда, в конце 2008 года выяснилось, что литовскую экономику ожидает действительно жесткая «посадка», что рецессия в Литве будет одной из самых значительных во всей Европе, и разрыв Vilibor по причине страха девальваций, вновь вырос, люди опять начали менять литы на евро. Мы подсчитали, что во время этих двух эпизодов могло быть обменено до 915 млн евро литовых жилищных кредитов», – сказал Й. Маркявичюс.

По его словам, тогда средний жилищный кредит достигал 40 тыс. евро, поэтому можно сделать вывод о том, что количество менявших валюту кредитов может составлять около 23 тысяч.

Й. Маркявичюс отмечает, что БЛ попытался подсчитать, какие проценты такие банковские клиенты могли заплатить и сколько заплатили бы, если бы они остались на литовых кредитах.

«Наши подсчеты показали, что в 2007-2011 годах заемщики менявшие валюту до введения евро, то есть до 2015 года, могли заплатить около 225 млн евро процентов. Аналогично, если те же самые жители не меняли бы валюты кредитов с литов на евро, то они заплатили бы сходную сумму – 230 млн евро», – пояснил экономист.

В свою очередь, жители, у которых были вклады в литах, с ростом процентов, получили дополнительную выгоду, которая может достигать приблизительно 250 млн евро.

Он также отметил, что и «банки не вышли сухими из воды»: во время кризиса особо большие убытки они понесли по причине обесценивания кредитов – в 2009 году объемы таких обесценившихся кредитов составили около 1,4 млрд евро (на 1,2 млрд евро больше, чем в 2008 году), одновременно сократились и чистые доходы банков по процентам — только в 2008-2010 годах они снизились на 300 млн евро.

«Обобщая я бы сказал, что кризис никому не принес выгоды. Как банки, так и люди, у которых выросли взносы по кредитам, понесли убытки. Конечно, вкладчики, может быть выиграли, но они должны были принять определенный риск девальвации», – резюмировал Й. Маркявичюс.

БЛ утверждает, что предпринял шаги по защите получивших кредиты. Например, в 2011 году были приняты положения Ответственного заемщика, которые защитили от избыточной задолженности и неосмотрительного принятия финансового бремени. Кроме того, в 2013 году был усовершенствован подсчет Vilibor – это привело к меньшим колебаниям процентов. Было установлено стабильное число банков (5) в подсчете Vilibor, к этим банкам выдвигались требования рейтингования, расширился учет активности банков на межбанковском рынке.

В 2015 году была усилена защита потребителей жилищных кредитов – стали применять тест повышения процентов.

Банки обязали накапливать дополнительные запасы капитала. С 2016 года в отношении трех крупнейших банков применяется требование резерва до 2% капитала, а с 2018 года – введен антициличный резерв капитала, который с 30 июня этого года увеличится вдвое до 1%.

Банк Литвы надеется, что ситуацию оценят объективно

В пятницу В. Василяускас выразил надежду на то, что публикация документов и прочие действия ЦБ будут способствовать «объективной» оценке ситуации.

«Здесь пакет документов, которые запросили предоставить, и мы их предоставляем. Они отражают разнообразие мнений в Банке Литвы, но также и вывод, который мы тогда сделали (…) – и которого придерживаемся и сейчас: мы действительно не видели никаких искусственных процентов на межбанковском рынке», – сказал председатель правления БЛ.

«Надеюсь, что мы оправдаем надежды Комитета по бюджету и финансам, и надеюсь, что это будет способствовать объективной, и подчеркну, всесторонней, а не селективной оценке ситуации», – заявил В. Василяускас на пресс-конференции в пятницу.

Комитет по бюджету и финансам (КБФ) литовского сейма ведет парламентское расследование обстоятельств кризиса 2009-2010 годов.

Недавно председатель КБФ Стасис Якялюнас выразил сомнения в том, надлежащим ли образом БЛ осуществлял надзор за коммерческими банками, которые во время кризисами могли манипулировать индексом Vilibor, в результате чего жители, взявшие ипотечные кредиты, могли потерять около 500 млн евро.

BNS