Англичане забили два гола Литве

В отборочном мачте чемпионата мира 2018 г. по футболу в группе F сборная Англии выиграла у Литвы со счетом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли».

Поединок начался с минуты молчания в память погибших в результате теракта в Лондоне.

Первый гол в ворота литовской сборной на 22-й мин. забил 34-летний нападающий Джермейн Дефо из «Сандрленда», который вернулся в сборную спустя четыре года. В последний раз он выходил на поле в составе «трех львов» осенью 2013 года.

Сам Джермейн после матча не скрывал радости от возможности вернуться в национальную команду: «Это была замечательная неделя, я получил от нее удовольствие. Тяжело передать словами… Когда я вышел на поле в футболке сборной, было трудно сдержать эмоции.

Можете себе представить, что я чувствовал. Это было нечто особенное. Даже просто вернуться и сыграть вместе с этими парнями – это потрясающее чувство».

Интересно, что Дефо стал шестым в списке самых возрастных футболистов, забивавших за английскую сборную. При этом в XXI веке будучи старше него забивали лишь Фрэнк Леэмпард и Тедди Шерингем.

Второй гол англичан забил нападающий «Лестера» Джейми Варди, он поразил ворота литовской команды на 66-й минуте.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт после победы заявил, что игра ему не очень понравилась из-за оборонительной тактики соперника.

«Игра могла понравится мне намного больше, однако только одна команда хотела победить сегодня. Сложно было взломать оборону соперника. Мы не очень быстро двигали мяч, пока не вышли Варди и Рэшфорд. Дефо? Я рад, что он забил. Он внес свой вклад во время тренировок команды. У нас была действительно хорошая неделя, пусть мы и не смогли победить Германию. Главное, что взяли три очка сегодня. Дефо помог нам, его опыт очень важен для нас.

Выезд в Шотландию будет очень трудным, игра с Литвой была совсем другой. Мы уверенно контролировали игру в последние двадцать минут, но, к сожалению, не смогли забить третий мяч», – сказал после матча Саутгейт.

Главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас после матча отметил, что его команде противостоял самый сильный соперник из тех, с которым ей довелось встречаться за последнее время. По словам наставника, он горд своими игроками.

«Я горжусь своей командой. Мы прошли тест против сильной команды. Возможно, самой сильной, с которой приходилось сталкиваться до сих пор. Нужно извлечь положительные моменты из этого поражения, чтобы определить наши задачи. В первом тайме соперник играл невероятно. Их нападающие оказывали огромное давление на наши ворота».

Форвард сборной Англии Джейми Варди поделился впечатлениями от домашнего матча с командой Литвы (2:0).

«По-моему, я забил Литве первым же касанием. Отлично вошел в игру, что тут скажешь. Тренер хотел, чтобы я искал пространство между линиями и караулил свободные зоны. Все приезжают на „Уэмбли“, чтобы отсиживаться в обороне, нам приходится взламывать плотную защиту, чтобы победить», — сказал Варди.

Одним из немногих, кто настороженно отнесся к трем добытым очкам, стал вратарь Джо Харт. Он заявил о том, что команда ставила перед собой задачу забить пять-шесть мячей, но довольствовалась и двумя.

«Это был не самый красивый футбол, но мы забили свои голы и взяли три очка. Дефо сделал свое дело и забил важный мяч.

Сборная Литвы сильнее, чем сама о себе думает. Большое спасибо болельщикам за поддержку, мы очень ее ценим.

Хотели забить пять-шесть мячей и порадовать зрителей, но не получилось. Мы победили, возглавляем группу и идем дальше. Наша цель — Россия», — рассказал после матча Харт.

Интересные факты о матче Англия – Литва.

*Дефо забил за сборную спустя 1465 дней.

*Англия – единственная команда, не пропустившая в квалификации ЧМ-2018.

*Варди забил Литве первым касанием в матче.

*Англия не проигрывает уже 34 квалификационных матча подряд (26 побед и 8 ничьих).

*За 30 минут Рэшфорд выполнил 7 обводок и создал 7 моментов. Это лучшие показатели матча.

*Дефо – 22-й парень, забивший за сборную Англии 20 мячей.

*Англия не пропустила мячей в 6 матчах квалификации чемпионата мира подряд. Это лучший результат команды с 1989 года.

*Баркли не сыграл ни минуты за последние 7 вызовов в сборную.

Результаты других матчей группы F: Мальта – Словакия – 1:3, Шотландия – Словения – 1:0.

После победы англичане остаются единовластными лидерами группы. На их счету – 13 очков. На счету литовцев по-прежнему 5 очков и пятое место в группе.

Инф. «ЛК»

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