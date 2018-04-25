Английские fintech-предприятия проявляют интерес к Литве

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Базирующиеся в Великобритании международные компании финансовых технологий (fintech) продолжают проявлять интерес к Литве как к возможному месту получения лицензии, а немаловажное место в этой сфере занимает и обеспокоенность исходом процесс Brexit, пишет деловая газета Verslo zinios.

По словам представителя Ассоциации предприятий электронных денег Соединенного Королевства в Литве Томаса Кибартаса, английские компании, которые интересуются получением литовской лицензии предприятия электронных денег, действительно существуют.

«Таких интересующихся немало. Члены ассоциации видят Литву как благоприятную юрисдикцию для получения лицензии. Думаю, что в течение 3 ближайших месяцев мы увидим определенные изменения в этой сфере, но не хочу называть конкретные названия, потому что это коммерческая информация предприятий», — говорит Т. Кибартас.

Среди членов ассоциации, которых в общей сложности более 60 — такие бренды, как PayPal Europe, eBay, Uber, Airbnb, Skrill, Bitstamp, TransferWise и др.

BNS