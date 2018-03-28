Аника

Посмотрите этой красавице в ее зеленые глаза. Это – наша Аника. Кошечка бедствовала как бездомная в одном из дворов Вильнюса, а потом прибыла к нам по программе стерилизации бездомных кошек. Она должна была вернуться обратно во двор, но этого не произошло. Оказалось, что дикая кошка совсем не дикая. Вначале она вздрагивает от прикосновения руки и сжимается, а потом просто «тает» от ласки. Ей только нужен любящий человек, которому она будет доверять и покажет всю свою любовь. Если хотите стать другом Аники, позвоните нам по тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».

Метки: N13 (1205) 29 марта, приют для животных