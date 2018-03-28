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Аника

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 03 29, 0:01   |   Комментариев: 0

Посмотрите этой красавице в ее зеленые глаза. Это – наша Аника. Кошечка бедствовала как бездомная в одном из дворов Вильнюса, а потом прибыла к нам по программе стерилизации бездомных кошек. Она должна была вернуться обратно во двор, но этого не произошло. Оказалось, что дикая кошка совсем не дикая. Вначале она вздрагивает от прикосновения руки и сжимается, а потом просто «тает» от ласки. Ей только нужен любящий человек, которому она будет доверять и покажет всю свою любовь. Если хотите стать другом Аники, позвоните нам по тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».

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