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Анонс основных экономических событий в Литве на 1 августа

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 08 01, 9:00   |   Комментариев: 2

Экономика

1. В 8.05 интервью министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги радиостанции Ziniu radijas.

2. В 14 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс примет участие в церемонии открытия нового производственного цеха контролируемого российским концерном “ЕвроХим” кедайнского производителя фосфорных удобрений Lifosa в Кедайняй.

3. В 14.30 пресс-конференция министра транспорта Рокаса Масюлиса в реконструируемом Вильнюсском аэропорте (на территории аэродрома у въезда в Вильнюсский аэропорт, журналистов ждут возле административного здания ул. Родунёс кяляс 10А).

Статистика

1. В 11 час. Департамент статистики обнародует показатели торговли на рынках стран во втором квартале.

Компании

1. Компания по торговле одеждой Apranga опубликует показатели продаж за январь-июль.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (93.172.9.19) As пишет:
    2017 08 01 at 16:24

    У меня сегодня зубной врач. Два года на пломбу собирал. Буду позже.

  2. (185.15.227.212) Читатель пишет:
    2017 08 01 at 10:38

    Новое производство российская компания открывает. Как это местные власти допустили? Или это от безнадёги дождаться от западных фирм?






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