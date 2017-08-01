Экономика
1. В 8.05 интервью министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги радиостанции Ziniu radijas.
2. В 14 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс примет участие в церемонии открытия нового производственного цеха контролируемого российским концерном “ЕвроХим” кедайнского производителя фосфорных удобрений Lifosa в Кедайняй.
3. В 14.30 пресс-конференция министра транспорта Рокаса Масюлиса в реконструируемом Вильнюсском аэропорте (на территории аэродрома у въезда в Вильнюсский аэропорт, журналистов ждут возле административного здания ул. Родунёс кяляс 10А).
Статистика
1. В 11 час. Департамент статистики обнародует показатели торговли на рынках стран во втором квартале.
Компании
1. Компания по торговле одеждой Apranga опубликует показатели продаж за январь-июль.
У меня сегодня зубной врач. Два года на пломбу собирал. Буду позже.
Новое производство российская компания открывает. Как это местные власти допустили? Или это от безнадёги дождаться от западных фирм?