Анонс основных экономических событий в Литве на 1 марта

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.06 час. даст интервью радиостанции Ziniu radijas ; в 11.15 час. встретится с членами Американо-литовского бизнес-совета.

В 8 час. планируется встреча социал-демократов сейма с министром окружающей среды Кястутисом Навицкасом.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8.30 час. в гостинице RadissonBlu (Вильнюс) поприветствует участников Литовской экономической конференции; в 13 час. откроет заседание и совещание правительства; в 15.30 час. встретится с членами Американо-литовского бизнес-совета.

В 8.30 министр экономики Миндаугас Синкявичюс встретится с представителями итальянского бизнеса; в 9.30 встретится с членами Американо-литовского бизнес-совета; в 16.30 встретится с главой Ассоциации торговых предприятий Литвы Лауринасом Вилимасом.

В 18.20 час. в МИД Литвы начнется совместный брифинг глав МИД Литвы и Германии.

В 9 час. в Вильнюсе начнется конференция Baltic M&A Outlook 2017 (гостиница Radisson Blue Royal Astoria).

Компания торговли одеждой Apranga опубликует февральские показатели продаж.

Департамент статистики в 11 час. опубликует уточненную оценку ВВП за четвертый квартал 2016 года.

Повысятся акцизные сборы на табачные и алкогольные изделия.

BNS

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