Анонс основных экономических событий в Литве на 10 февраля

Экономика

1. В 9.30 министр экономики Миндаугас Синкявичюс встречается с главой Службы конкурсных закупок Дианой Вилите.

2. В 11 час. министр финансов Вилюс Шапока встретится с представителями Литовской ассоциации управления инвестициями, в 12 час. – с представителями ассоциации Investors’ Forum, в 14.30 – с представителями Литовской ассоциации страхователей.

Рынки

1. В 9.30 заседание Комиссии по ценам.

Компании

1. В 9.30 час. завтрак с прессой компании Rhenus svoris, на которой будут обсуждаться важнейшие события и тенденции логистического сектора в 2016-2017 годах (гостиница Kempinski Hotel Cathedral Square, Вильнюс).

2. Переработчик молока Vilkyskiu pienine опубликует январские показатели продаж.

Статистика

1. В 11 час. Департамент статистики опубликует показатели занятости и безработицы за 2016 год.

BNS

Метки: Анонс, Литва, экономика