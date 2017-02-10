Экономика
1. В 9.30 министр экономики Миндаугас Синкявичюс встречается с главой Службы конкурсных закупок Дианой Вилите.
2. В 11 час. министр финансов Вилюс Шапока встретится с представителями Литовской ассоциации управления инвестициями, в 12 час. – с представителями ассоциации Investors’ Forum, в 14.30 – с представителями Литовской ассоциации страхователей.
Рынки
1. В 9.30 заседание Комиссии по ценам.
Компании
1. В 9.30 час. завтрак с прессой компании Rhenus svoris, на которой будут обсуждаться важнейшие события и тенденции логистического сектора в 2016-2017 годах (гостиница Kempinski Hotel Cathedral Square, Вильнюс).
2. Переработчик молока Vilkyskiu pienine опубликует январские показатели продаж.
Статистика
1. В 11 час. Департамент статистики опубликует показатели занятости и безработицы за 2016 год.
Метки: Анонс, Литва, экономика