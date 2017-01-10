  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.01.10 Текущий номер: N1 (1141) 1 января
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Анонс основных экономических событий в Литве на 10 января

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 10, 9:00   |   Комментариев: 0

В  8. 05 час. старший советник президента Литвы Дали Грибаускайте по вопросам социально-экономической политики Лина Антанавичюте даст интервью радиостанции Ziniu radijas.

В 14 час. премьер Саулюс Сквярнялис примет участие в заседании Трехстороннего совета в министерстве социальной защиты и труда.

В 14 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс встретится с госконтролером Арунасом Дулькисом; в 15 час. встретится с министром образования и науки Юргитой Пятраускене.

В 11 час. Департамент статистики обнародует данные об изменениях цен на продукцию литовских производителей в декабре 2016 года, а также об изменениях цен, рассчитанных на основании Согласованного индекса потребительских цен.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿