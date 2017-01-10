В 8. 05 час. старший советник президента Литвы Дали Грибаускайте по вопросам социально-экономической политики Лина Антанавичюте даст интервью радиостанции Ziniu radijas.
В 14 час. премьер Саулюс Сквярнялис примет участие в заседании Трехстороннего совета в министерстве социальной защиты и труда.
В 14 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс встретится с госконтролером Арунасом Дулькисом; в 15 час. встретится с министром образования и науки Юргитой Пятраускене.
В 11 час. Департамент статистики обнародует данные об изменениях цен на продукцию литовских производителей в декабре 2016 года, а также об изменениях цен, рассчитанных на основании Согласованного индекса потребительских цен.
Метки: Анонс, Литва, экономика