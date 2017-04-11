Анонс основных экономических событий в Литве на 11 апреля

Экономика

1. В 8.15 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радио LRT.

2. В 9.30 министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис встретится с представителями голландских компаний, а в 11 час. – с представителями Литовской конфедерации бизнеса.

3. В 10 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс встретится с представителями Ассоциации производителей обновляющейся энергии и Литовской конфедерации энергетики обновляющихся ресурсов.

4. В 10.30 литовские перевозчики организуют акцию протеста против повышения цен на страховку.

5. В 11 час. пресс-конференция профсоюза работников Вильнюсского общественного транспорта о планах проведения предупредительных забастовок (конференц-зал BNS, ул. Салтонишкю 9, 3-ий этаж бизнес-центра ТЦ Panorama).

6. В 13 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас встречается с представителями Мальтийского ордена и компании Kauno grudai.

7. 11-12 апреля министр энергетики Жигимантас Вайчюнас посетит Брюссель.

Компания

1. В 9 час. общее собрание акционеров компании INVL Baltic Real Estate.

2. Завершится тендерное предложение на скупку акций водочного завода Vilniaus degtine.

Статистика

1. Департамент статистики в 11 час. опубликует мартовские показатели цен на промпродукцию.

BNS

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