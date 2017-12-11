Экономика
1. В 10 час. заседание и совещание правительства по поводу предложений членов сейма по проекту бюджета 2018 года.
2. В 14 час. заседание Комиссии по радио и ТВ.
3. 11-12 декабря вице-министр финансов Мигле Тускене примет участие в заседании правления директоров Европейского инвестиционного банка в Люксембурге.
Статистика
1. В 11 час. Департамент статистики обнародует изменения цен в ноябре, рассчитанные на основании Согласованного индекса потребительских цен, изменения цен на промышленную продукцию, финансовые показатели предприятий за третий квартал.
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