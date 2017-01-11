Экономика
1. В 7.10 министр транспорта Рокас Масюлис примет участие в программе “Доброе утро, Литва” Литовского ТВ.
2. В 9.30 министр энергетики Жигимантас Вайчюнас посетит цент управления электропередающей компании Litgrid.
3. В 10 час. компания по работе с недвижимостью Hanner представит результаты за 2016 года и обозрение рынка недвижимости (бизнес-центр Europa, Вильнюс).
4. В 11.15 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс встретится с президентом Экономического совета Америки и Литвы Эриком Стюартом.
5. В 13 час. заседание и совещание правительства.
6. В 15 час. заседание Комиссии по радио и ТВ.
7. В 16 час. премьер Саулюс Сквярнялис примет главу представительства Литвы в Еврокомиссии Арнолдаса Пранцкявичюса.
Статистика
1. В 11 час. Департамент статистики обнародует демографические тенденции в стране в 2016 году.
Метки: Анонс, Литва, экономика