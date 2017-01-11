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Анонс основных экономических событий в Литве на 11 января

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 11, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 7.10 министр транспорта Рокас Масюлис примет участие в программе “Доброе утро, Литва” Литовского ТВ.

2. В 9.30 министр энергетики Жигимантас Вайчюнас посетит цент управления электропередающей компании Litgrid.

3. В 10 час. компания по работе с недвижимостью Hanner представит результаты за 2016 года и обозрение рынка недвижимости (бизнес-центр Europa, Вильнюс).

4. В 11.15 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс встретится с президентом Экономического совета Америки и Литвы Эриком Стюартом.

5. В 13 час. заседание и совещание правительства.

6. В 15 час. заседание Комиссии по радио и ТВ.

7. В 16 час. премьер Саулюс Сквярнялис примет главу представительства Литвы в Еврокомиссии Арнолдаса Пранцкявичюса.

Статистика

1. В 11 час. Департамент статистики обнародует демографические тенденции в стране в 2016 году.

BNS

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