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Анонс основных экономических событий в Литве на 12 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 12, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 8.07 интервью министра финансов Вилюса Шапоки радиостанции Ziniu radijas.

2. В 9.30 заседание Комиссии по контролю цен и энергетики.

3. В 11 час. дискуссия Главной избирательной комиссии и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе “Электронные отчеты в финансировании политических партий: Опыт стран Балтии”.

4. В 12.30 пивоваренная компания Volfas Engelman дает пресс-конференцию о тенденциях рынка пива в Литве (Каунас).

5. В 13.30 час. в сейме начнется “правительственный час”.

BNS

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