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Анонс основных экономических событий в Литве на 12 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 12, 10:00   |   Комментариев: 0

В 10 час. в дирекции Клайпедского морского порта начнется пресс-конференция, на котором будут представлены результаты работы порта в первом квартале.

В 10 час. в вагоне-ресторане, стоящем на первом перроне Вильнюсской ж/д станции начнется завтрак для прессы железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai о новинках летнего сезона.

В 11 час. в конференц-зале Вильнюсское бюро BNS (Бизнес-центр ТЦ Panorama, ул. Салтонишкё 9) будет представлено исследование воздействия мер по контролю над алкоголем, проведенное по заказу Литовской ассоциации торговли.

В 11.45 Комитет по делам села литовского сейма обсудит реформу Национальной земельной службы.

В 12.15 Комитет по социальным делам и труду сейма встретится с представителями Литовской конфедерации бизнеса.

В 13 час. начнется заседание и совещания правительства.

BNS

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