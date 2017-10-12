Анонс основных экономических событий в Литве на 12 октября

Экономика

1. Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 8.05 даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 10 час. обратится с приветственным словом к участникам вильнюсского форума инноваций Innovation Drift в выставочном центре Litexpo; в 16 час. встретится с вице-президентом Google Кэролайн Аткинсон.

2. В 9 час. пресс-конференция Клайпедского порта, посвященная завершившемуся сезону круизных судов и результатам погрузок за три квартала (Клайпеда).

3. В 10 час. Swedbank на пресс-конференции представит результаты исследования ожиданий общества по поводу пенсии (центральный офис Swedbank, пр. Конституциёс, Вильнюс).

4. Президент Даля Грибаускайте в 12 час. встретится в Президентском дворце с учредителем и главой правления Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом.

5. В 13.30 заседание Комиссии по ценам.

6. В 13 час. Литовская конфедерация промышленников организует Годовой экономический форум – 2017 (вильнюсская Ратуша).

7. 12-13 октября в Вильнюсе проходит международная конференция инноваций Innovation drift 2017 (выставочный центр Litexpo, Вильнюс).

8. 12-15 октября министр финансов Вилюс Шапока примет участие в годовой встрече Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне.

Сейм

1. В 10 час. пресс-конференция парламентария Аушры Мальдейкене “Какова цена прямых зарубежных инвестиций?”.

2. В 13 час. “правительственный час” в сейме.

BNS

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