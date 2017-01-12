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Анонс основных экономических событий в Литве на 12 января

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 12, 10:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. Премьер Саулюс Сквярнялис посетит с визитом Ригу: в 12 час. он встретится с премьером Латвии Марисом Кучинскисом; в 12.45 – совместная пресс-конференция премьеров; в 15 час. премьер Литвы встретится со спикером латвийского парламента Инарой Мурниеце; в 15.35 – с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.

2. В 9 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас встретится с президентом Экономического совета Америки и Литвы Эриком Стюартом.

3. В 10 час. пресс-завтрак Государственного контроля, на котором будут представлены план работы ведомства на 2017 год и аудиты, которые планируется закончить в этом году.

4. В 12 час. компания Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы) представит результаты 2016 года и прогнозы на 2017 год.

5. В 16 час. министр финансов Вилюс Шапока встретится с президентом Экономического совета Америки и Литвы Эриком Стюартом.

Рынки

1. В 9.30 заседание Комиссии по ценам.

BNS

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