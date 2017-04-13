Анонс основных экономических событий в Литве на 13 апреля

В 10 час. министр экономики М. Синкявичюс встретится с членами Литовской ассоциации кластеров.

В 10 час. планируется пресс-конференция советнка главы Фонда соцстрахования Юлиты Варанаускекне о занчении социальных выплат в семейных финансах.

В 10.30 час. в сейме планируется пресс-конференция главы парламентского Комитета по бюджетам и финансам Кястутиса Главяцкаса “Время процветанция социальной демагогии. Лекарство от популизма”, при участии экономиста Гинатаса Науседы.

В 11 час. Департамент статистики обнародует показатели бедности населения и доступа к услугам.

Планируется собрание акционеров оператора теплосетей Vilniaus silumos tinklai по вопросу кредита в 80 млн. евро.

В 13.30 час. планируется заседании Комиссии по контролю над энергетикой и ценами.

BNS

Метки: Анонс, Литва, экономика