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Анонс основных экономических событий в Литве на 13 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 13, 10:00   |   Комментариев: 0

В 10 час. министр экономики М. Синкявичюс встретится с членами Литовской ассоциации кластеров.

В 10 час. планируется пресс-конференция советнка главы Фонда соцстрахования Юлиты Варанаускекне о занчении социальных выплат в семейных финансах.

В 10.30 час. в сейме планируется пресс-конференция главы парламентского Комитета по бюджетам и финансам Кястутиса Главяцкаса “Время процветанция социальной демагогии. Лекарство от популизма”, при участии экономиста Гинатаса Науседы.

В 11 час. Департамент статистики обнародует показатели бедности населения и доступа к услугам.

Планируется собрание акционеров оператора теплосетей Vilniaus silumos tinklai по вопросу кредита в 80 млн. евро.

В 13.30 час. планируется заседании Комиссии по контролю над энергетикой и ценами.

BNS

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