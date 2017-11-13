Экономика
1. В 10 час. председатель сейма Викторас Пранцкетис встретится с президентом Каунасской палаты торговли, промышленности и ремесел Беньяминасом Жямайтисом; в 11 час. встретится с директором Литовской дирекции автодорог Эгидиюсом Скродянисом.
2. В 11 час. компания по развитию недвижимости Hanner представляет проект развития территории стадиона Zalgiris и результаты первого этапа развития (офис Hanner, бизнес-центр Europa, 30 этаж, пр. Конституцийос 7, Вильнюс).
3. В 13 час. заседание правительственной комиссии по портфелю стратегических проектов.
4. В 16 час. министр энергетики Жигимантас Вайчюнас встречается с гендиректором нефтеперерабатывающей компании Orlen Lietuva Иренеушем Фанфарой.
Метки: Литва