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Анонс основных экономических событий в Литве на 13 ноября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 13, 10:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 10 час. председатель сейма Викторас Пранцкетис встретится с президентом Каунасской палаты торговли, промышленности и ремесел Беньяминасом Жямайтисом; в 11 час. встретится с директором Литовской дирекции автодорог Эгидиюсом Скродянисом.

2. В 11 час. компания по развитию недвижимости Hanner представляет проект развития территории стадиона Zalgiris и результаты первого этапа развития (офис Hanner, бизнес-центр Europa, 30 этаж, пр. Конституцийос 7, Вильнюс).

3. В 13 час. заседание правительственной комиссии по портфелю стратегических проектов.

4. В 16 час. министр энергетики Жигимантас Вайчюнас встречается с гендиректором нефтеперерабатывающей компании Orlen Lietuva Иренеушем Фанфарой.

BNS

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