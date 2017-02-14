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Анонс основных экономических событий в Литве на 14 февраля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 14, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 8.05 интервью главного советника президента Дали Грибаускайте по вопросам социально-экономической политики Лины Антанавичене радиостанции Ziniu radijas.

2. В 9 час. парламентская фракция Либерального движения встретится с министром по вопросам окружающей среды Кястутисом Навицкасом и обсудит инициированную министерством реорганизацию лесного хозяйства страны.

3. В 10 час. начнется заседание Конфедерации промышленников Литвы.

4. В 10 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас встречается с представителями Литовской конфедерации промышленников. В 11 час. встречается с канцлером правительства Милдой Даргужайте по вопроса госпредприятий.

5. В 10.30 час. министр коммуникаций и транспорта Литвы Р. Масюлис встретится с послом Китая в Литве. В 14 час. – встреча с госконтролером Арунасом Дулькисом.

6. В 12.30 час. спикер сейма В. Пранцкетис встретится с заместителем гендиректора Организации по экономическому сотрудничеству и развитию Д. Францом.

7. В 14 час. заседание Трехстороннего совета.

8. В 14.30 министр финансов Вилюс Шапока встретится с членами Литовской конфедерации предпринимательства.

Статистика

1. Департамент статистики опубликует показатели строительного сектора за четвертый квартала 2016 года, январские изменения цен на потребительские товары и услуги.

BNS

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