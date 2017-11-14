Экономика
1. В 7.30 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.
2. В 15 час. организуемый ассоциаей American Chamber of Commerce форум на тему лидерства и предпринимательства (бизнес-центр Quadrum, пр. Конституциёс 21, Вильнюс).
3. В 16.35 в сейм вносятся поправки к Закону о подоходном налоге населения о введении прогрессивных налогов.
Статистика
1. В 11 час. Департамент статистики обнародует статистику строительства зданий за третий квартал и работ, выполненных строительными компаниями.
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