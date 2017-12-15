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Анонс основных экономических событий в Литве на 15 декабря

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 15, 9:00   |   Комментариев: 0

В 9.10 премьер Саулюс Сквярнялис даст интервью радиостанции Ziniu radijas.

В 9.30 час. в сейме начнется пресс-конференция депутата Антанаса Матуласа “Оправдал ли министр Аурелиюс Вярига ожидания населения?”.

Литву посетит ответственный за здравоохранение и безопасность пищевых продуктов Еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис.

В 11 час. Департамент статистики обнародует данные о совокупной сельхозпродукции, экономических показателях спорта и инвестиционных тенденциях в промышленности.

BNS

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