Анонс основных экономических событий в Литве на 16 апреля

1. В 8 час. премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 8 час. встретится с президентом Далей Грибаускайте.

2. В 10 час. заседание правительственной Комиссии по портфелю стратегических проектов.

3. В 10.45 пресс-конференуия казахстанской авиакомпании SCAT Airlines (в конференц-зале новостного агентства BNS (5 этаж бизнес-центра LINK, ул. Салтонишкю 9Б, Вильнюс)

4. В 11.30 в Литовской национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса пресс-конференция, на которой будут представлены разработанные правительством планы шести структурных реформ в областях образования, здравоохранения, налогов, инноваций, сокращения масштабов теневой экономики и пенсий.

5. Министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас участвует в заседании Совета по сельскому и рыбному хозяйству Евросоюза в Люксембурге.

BNS

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