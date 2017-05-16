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Анонс основных экономических событий в Литве на 16 мая

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 16, 9:00   |   Комментариев: 0

В 8.05 час. министр финансов Литвы Вилюс Шапока даст интервью радиостанции Ziniu radijas.

В 8.15 час. планируется интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции LRT.

Состоится ежегодный экономический форум банка Swedbank (концертный зал Compensa, Вильнюс).

В 9.30 час. министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис в Пекине встретится с делегацией Китайских железных дорог. В 11.30 час. встретится с представителями китайской Комиссии по национальному развитию и реформам и железнодорожной компании XY Group. В 14 час. встретится с представителями телекоммуникационной компании Huawei.

В 11 час. глава Центробанка Литвы Витас Василяускас представит на пресс-конференции вызовы пенсионной системы в связи с неблагоприятной демографической ситуацией (ул. Тоторю 4, Вильнюс).

Министр энергетики Литвы Жигмантас Вайчюнас с 16 до 19 мая будет находиться в Индонезии с визитом.

BNS

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