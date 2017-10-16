Экономика
1. В 13 час. премьер Саулюс Сквярнялис примет участие в подписании национального соглашения о необходимых для прогресса страны реформ. После – пресс-конференция.
2. В 13.30 заседание Комиссии по контролю цен и энергетики.
3. В 14 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас встречается с главой Службы расследования финансовых преступлений Антонисом Микульскисом.
4. В 15 час. министр энергетики Жигимантас Вайчюнас встречается с представителями Lietuvos energija.
5. 16-18 октября министр финансов Вилюс Шапока участвует в годовой встрече Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне.
Метки: Литва