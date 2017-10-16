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Анонс основных экономических событий в Литве на 16 октября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 16, 10:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 13 час. премьер Саулюс Сквярнялис примет участие в подписании национального соглашения о необходимых для прогресса страны реформ. После – пресс-конференция.

2. В 13.30 заседание Комиссии по контролю цен и энергетики.

3. В 14 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас встречается с главой Службы расследования финансовых преступлений Антонисом Микульскисом.

4. В 15 час. министр энергетики Жигимантас Вайчюнас встречается с представителями Lietuvos energija.

5. 16-18 октября министр финансов Вилюс Шапока участвует в годовой встрече Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне.

BNS

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