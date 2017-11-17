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Анонс основных экономических событий в Литве на 17 ноября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 17, 9:00   |   1 комментарий

В 9 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас участвует в открытии завода AgroAves group в Ариогале.

В 9.30 в Вильнюсе начинается международная конференция на налоговую тематику “Изменения налоговой политики в регионе стран Балтии и Литве” (отель Holiday Inn, ул. Шейминишкю 1, Вильнюс).

В 10 час. Комитет по вопросам здравоохранения сейма рассмотрит проект бюджета Фонда соцстрахования на 2018 год.

В 8.30 компания Lietuvos energijos gamyba на интернет-семинаре представит результаты работы за три квартала (https://attendee.gotowebinar. com/register/ 4516147640531792385).

В 9.30 компания Energijos skirstymo operatorius на интернет-семинаре представит результаты работы за три квартала (https://attendee. gotowebinar.com/register/ 8593232413859995907)

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (1)
  1. (83.188.66.203) Ирина пишет:
    2017 11 17 at 09:53

    МОДЕ-РАТОР Л-К 109.186.15.188…






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