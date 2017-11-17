В 9 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас участвует в открытии завода AgroAves group в Ариогале.
В 9.30 в Вильнюсе начинается международная конференция на налоговую тематику “Изменения налоговой политики в регионе стран Балтии и Литве” (отель Holiday Inn, ул. Шейминишкю 1, Вильнюс).
В 10 час. Комитет по вопросам здравоохранения сейма рассмотрит проект бюджета Фонда соцстрахования на 2018 год.
В 8.30 компания Lietuvos energijos gamyba на интернет-семинаре представит результаты работы за три квартала (https://attendee.gotowebinar. com/register/ 4516147640531792385).
В 9.30 компания Energijos skirstymo operatorius на интернет-семинаре представит результаты работы за три квартала (https://attendee. gotowebinar.com/register/ 8593232413859995907)
Метки: Литва
МОДЕ-РАТОР Л-К 109.186.15.188…