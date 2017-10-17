Анонс основных экономических событий в Литве на 17 октября

В 7.30 планируется интервью премьер-министра Саулюса Сквярнялиса радиостанции LRT.
В 8.05 планируется интервью старшего советника президента Литвы Дали Грибаускайте по внутренней политики Миндаугаса Линги радиостанции Ziniu radijas.
В 10 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас примет участие в совещании по экстремальной ситуации в самоуправлениях.
В 11 час. начнется завтрак для СМИ, на котором будет обсуждаться влияние повышения акцизов на алкоголь на торговцев и производителей (ресторан Somm, ул. Пилимо 21, Вильнюс).
В 14 час. начнется заседание Трехстороннего совета (представителей правительства, профсоюзов и предпринимателей).
В 14 час. начнется пресс-конференция Госконтроля по выводам, представленным сейму и Кабмину (конференц-зал сейма).
17-18 октября вице-министр финансов Мигла Тускене участвует в заседании правления директоров Европейского инвестиционного банка в Люксембурге.
Метки: Литва
В своём недавнем интервью Саулюс Сквярнялис заверил,что в недалёком будущем в Литве заживём как в Швейцарии.Редко слушаю телевидение,а тут как-то краем уха уловил такое.Может что-то неправильно понял?Да и откуда взять столько ресурсов,чтобы сравняться?Может что-то в сегодняшнем интервью прояснится.