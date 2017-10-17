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Анонс основных экономических событий в Литве на 17 октября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 17, 9:00   |   1 комментарий

В 7.30 планируется интервью премьер-министра Саулюса Сквярнялиса радиостанции LRT.

В 8.05 планируется интервью старшего советника президента Литвы Дали Грибаускайте по внутренней политики Миндаугаса Линги радиостанции Ziniu radijas.

В 10 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас примет участие в совещании по экстремальной ситуации в самоуправлениях.

В 11 час. начнется завтрак для СМИ, на котором будет обсуждаться влияние повышения акцизов на алкоголь на торговцев и производителей (ресторан Somm, ул. Пилимо 21, Вильнюс).

В  14 час. начнется заседание Трехстороннего совета (представителей правительства, профсоюзов и предпринимателей).

В 14 час. начнется пресс-конференция Госконтроля по выводам, представленным сейму и Кабмину (конференц-зал сейма).

17-18 октября вице-министр финансов Мигла Тускене участвует в заседании правления директоров Европейского инвестиционного банка в Люксембурге.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (1)
  1. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 10 17 at 09:48

    В своём недавнем интервью Саулюс Сквярнялис заверил,что в недалёком будущем в Литве заживём как в Швейцарии.Редко слушаю телевидение,а тут как-то краем уха уловил такое.Может что-то неправильно понял?Да и откуда взять столько ресурсов,чтобы сравняться?Может что-то в сегодняшнем интервью прояснится.






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