Анонс основных экономических событий в Литве на 17 октября

В 7.30 планируется интервью премьер-министра Саулюса Сквярнялиса радиостанции LRT.

В 8.05 планируется интервью старшего советника президента Литвы Дали Грибаускайте по внутренней политики Миндаугаса Линги радиостанции Ziniu radijas.

В 10 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас примет участие в совещании по экстремальной ситуации в самоуправлениях.

В 11 час. начнется завтрак для СМИ, на котором будет обсуждаться влияние повышения акцизов на алкоголь на торговцев и производителей (ресторан Somm, ул. Пилимо 21, Вильнюс).

В 14 час. начнется заседание Трехстороннего совета (представителей правительства, профсоюзов и предпринимателей).

В 14 час. начнется пресс-конференция Госконтроля по выводам, представленным сейму и Кабмину (конференц-зал сейма).

17-18 октября вице-министр финансов Мигла Тускене участвует в заседании правления директоров Европейского инвестиционного банка в Люксембурге.

BNS

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