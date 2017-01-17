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Анонс основных экономических событий в Литве на 17 января

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 17, 10:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 8.15 премьер-министр Саулюс Сквярнялис даст интервью Литовскому радио; в 10 час. примет участие в совещании с руководством учреждений финансового контроля и правоохранительных органов по вопросам борьбы с теневой экономикой.

2. В 9.30 команда министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса на пресс-конференции расскажет о важнейших задачах.

3. В 10 час. Центр регистров представит тенденции рынка недвижимости в 2016 году.

4. Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис посетит дирекцию Клайпедского морского порта; в 12.45 намечается комментарий министра для СМИ. Потом министр встретится с мэром Клайпеды Витаутасом Грубляускасом.

6. Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 14 час. встретится с членами Ассоциации банков Литвы.

BNS

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