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Анонс основных экономических событий в Литве на 18 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 18, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. Интервью председателя сейма Виктораса Пранцкетиса радиостанции Ziniu radijas.

2. В 9.30 пресс-конференция Министерства социальной защиты и труда о предложенной правительством пенсионной реформе.

3. В 10 час. в конференц-зале новостного агентства BNS (5 этаж бизнес-центра LINK, ул. Салтонишкю 9Б, Вильнюс) Элигиюс Масюлис представит свою позицию относительно предъявленных прокуратурой обвинений.

4. В 12 час. пресс-конференция Банка Литвы, на которой будут представлены оценки предложенных кабмином реформ налоговой и пенсионной системы.

5. В 13 час. заседание и совещание правительства.

Сейм

1. В 9.30 пресс-конференция фракции Литовской социал-демократической партии “Реформы “аграриев – что скрыто и что колет глаза?” с участием членов фракции ЛСДП Расы Будбяргите и Альгирдаса Сисаса, председателя ЛСДП Гинтаутаса Палуцкаса.

2.  В 15.40 парламентский Комитет по европейским делам рассмотрит реализацию синхронизации электросетей стран Балтии с европейскими сетями.

BNS

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