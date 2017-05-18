Анонс основных экономических событий в Литве на 18 мая

Экономика

1. В 8.05 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.

2. В 9 час. в Вильнюсе начнется Пятая международная конференция финансовых рынков (Купеческий клуб, пр. Гядиминаса 35).

3. В 9 час. в Вильнюсе начинается организуемая Литовской конфедерацией предпринимательства конференция “Объединения и приобретения предприятий: смена руководства и команды, отбор и мотивировка в период перемен” (отель Artis Centrum Hotels, ул. Тоторю 23).

4. В 9.30 пресс-конференция главного экономиста Danske Bank по странам Балтии Рокаса Граяускаса “Как Литве стать Данией, а не Грецией” (Danske Bank, 5 этаж, ул. Салтонишкю 2).

5. В 10 час. в Вильнюсе начинается международная конференция “Общественный интерес и свободная торговля: CETA, TTIP и судьба европейских стандартов” (Вильнюсская коллегия, ул. Й. Ясинскё 15).

6. В 13 час. (по литовскому времени) крупнейшая польская газовая компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) на пресс-конференции представит свою позицию относительно проводимого Еврокомиссией антимонопольного расследования в отношении “Газпрома” (http://en.pgnig.pl/press-conference).

BNS

Метки: Анонс, Литва, экономика