Анонс основных экономических событий в Литве на 18 октября

Экономика

1. В 8.05 интервью председателя сейма Виктораса Пранцкетиса радиостанции Ziniu radijas.

2. В 9.30 пресс-конференция Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) о результатах грузовых и пассажирских перевозок за три квартала, о других актуальных темах.

3. В 11 час. президент Даля Грибаускайте даст старт программе Work in Lithuania (в компании Adform Lithuania).

4. В 13 час. заседание и совещание правительства.

5. 18-19 октября министр энергетики Жигимантас Вайчюнас участвует во Всемирном саммите по энергетике в Лиссабоне (Португалия).

Сейм

1. В 8 час. временная комиссия по расследованию, которая выясняет, почему в Литву попадают продукты питания предположительно худшего качества, опросит представителей Государственной продовольственно-ветеринарной службы.

2. В 10.40 Комитет по экономике обсудит деятельность и перспективы Литовских железных дорог. Участвует гендиректор Мантас Бартушка.

3. В 13 час. Антикоррупционная комиссия, которая проводит парламентской расследование деятельности члена сейма Артураса Скарджюса, продолжит опрос свидетелей.

BNS

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