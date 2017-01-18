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Анонс основных экономических событий в Литве на 18 января

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 18, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 10 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс встретится с председателем Рабочей группы по вопросам государственной собственности и практик приватизации Комитета по управлению компаниями Организации экономического сотрудничества и развития Ларсом Эриком Фредриксоном.

2. В 11 час. банк SEB представит на конференции обновленную мобильную программу.

3. В 13 час. заседание и совещание правительства.

4. В 15 час. заседание Комиссии по радио и ТВ.

5. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас встречается с руководством Литовской конфедерации промышленников.

BNS

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