Анонс основных экономических событий в Литве на 18 января

Экономика

1. В 10 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс встретится с председателем Рабочей группы по вопросам государственной собственности и практик приватизации Комитета по управлению компаниями Организации экономического сотрудничества и развития Ларсом Эриком Фредриксоном.

2. В 11 час. банк SEB представит на конференции обновленную мобильную программу.

3. В 13 час. заседание и совещание правительства.

4. В 15 час. заседание Комиссии по радио и ТВ.

5. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас встречается с руководством Литовской конфедерации промышленников.

BNS

Метки: Анонс, Литва, экономика