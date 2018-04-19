Экономика
1. В 8.07 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.
2. В 12.30 организуемая Институтом управления компаний в странах Балтии “Конференция по управлению компаниями – 2018”.
3. В 13.30 встреча представителей Министерства по вопросам окружающей среды с представителями Еврокомиссии, на которой будет обсуждаться, как Литва проводит в жизнь положения о политике в области окружающей среды Евросоюза.
4. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас участвует в неформальной встрече министров энергетики и конференции на высоком уровне “Чистая энергия для всех европейцев – путь вперед” (София, Болгария).
Сейм
1. В 9 час. состоится встреча фракции Союза отечества – Христианских демократов Литвы с министром сельского хозяйства Бронюсом Маркаускасом.
2. В 9.30 состоится встреча фракции Литовского либерального движения с министром финансов Вилюсом Шапокой для обсуждения налоговой реформы.
3. В 13 час. “правительственный час” в сейме.
4. В 15 час. сейм проголосует, поручить ли Комитета по делам села проведение проверки положения в сельхозсекторе Литвы.
Метки: Литва