Анонс основных экономических событий в Литве на 19 апреля

Экономика

1. В 8.07 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.

2. В 12.30 организуемая Институтом управления компаний в странах Балтии “Конференция по управлению компаниями – 2018”.

3. В 13.30 встреча представителей Министерства по вопросам окружающей среды с представителями Еврокомиссии, на которой будет обсуждаться, как Литва проводит в жизнь положения о политике в области окружающей среды Евросоюза.

4. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас участвует в неформальной встрече министров энергетики и конференции на высоком уровне “Чистая энергия для всех европейцев – путь вперед” (София, Болгария).

Сейм

1. В 9 час. состоится встреча фракции Союза отечества – Христианских демократов Литвы с министром сельского хозяйства Бронюсом Маркаускасом.

2. В 9.30 состоится встреча фракции Литовского либерального движения с министром финансов Вилюсом Шапокой для обсуждения налоговой реформы.

3. В 13 час. “правительственный час” в сейме.

4. В 15 час. сейм проголосует, поручить ли Комитета по делам села проведение проверки положения в сельхозсекторе Литвы.

BNS

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