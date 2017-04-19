Анонс основных экономических событий в Литве на 19 апреля

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.06 даст интервью радиостанции Ziniu radijas; c 14 час. в сейме примет участие в конференции “Слаженная система развития высшей школы в контексте регионального развития”.

В 9 час. Комитет по охране окружающей среды сейма обсудит меры превенции от африканской чумы свиней.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8 час. встретится с президентом Далей Грибаускайте; в 13 час. откроет заседание и совещание правительства.

В 10 час. в сейме начнется дискуссия об ограничениях на приобретение сельхозземель.

В 11 час. министр финансов Литвы Вилюс Шапока встретится с представителем Лондонского Сити в государствах ЕС Джереми Брауном.

В 11.30 начнется пресс-конференция фракции Либерального союза “Правительственный отчет: между обещаниями и необходимыми реформами”.

В 8 час. министр энергетики Жигимантас Вайчюнас встретится с гендиректором компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) Далей Андрулёнене и обсудит перебои в поставках электроэнергии в праздничный период.

В 9 час. в Вильнюсе начнется годовая конференция для специалистов по торговле, организуемая бизнес-изданием Verslo zinios (гостиница Vilnius Grand Resort, деревня Эжерайчяй, Вильнюсский район).

В 10.30 час. банк SEB bankas организует пресс-конференцию “Молодой бизнес в Литве и Эстонии: крупнейшие возможности и вызовы 2017 года” (конференц-зал Rise Vilnius, ул. Генею 14, Вильнюс).

BNS

Метки: Анонс, Литва, экономика