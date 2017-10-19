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Анонс основных экономических событий в Литве на 19 октября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 19, 9:00   |   Комментариев: 0

В 8.05 час. планируется интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.

В 10 час. в сейм будут внесены проекты государственного бюджета, бюджета Фонда соцстраха Sodra и Фонда обязательного страхования здоровья 2018 года.

В 13 час. начнется правительственный час в сейме.

В 15.20 депутаты проголосуют по поправкам к закону о приобретению сельхозземель.

В 10 час. телекоммуникационная компания Tele2 представит результаты работы за три квартала (ресторан Saint Germain, Вильнюс).

В 11 час. телекоммуникационная компания Telia Lietuva представит на пресс-конференции результаты работы за три квартала (кафе Strange, Вильнюс).

BNS

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