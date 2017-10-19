Анонс основных экономических событий в Литве на 19 октября

В 8.05 час. планируется интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.
В 10 час. в сейм будут внесены проекты государственного бюджета, бюджета Фонда соцстраха Sodra и Фонда обязательного страхования здоровья 2018 года.
В 13 час. начнется правительственный час в сейме.
В 15.20 депутаты проголосуют по поправкам к закону о приобретению сельхозземель.
В 10 час. телекоммуникационная компания Tele2 представит результаты работы за три квартала (ресторан Saint Germain, Вильнюс).
В 11 час. телекоммуникационная компания Telia Lietuva представит на пресс-конференции результаты работы за три квартала (кафе Strange, Вильнюс).
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