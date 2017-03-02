Анонс основных экономических событий в Литве на 2 марта

Экономика
1. В 8.05 премьер Саулюс Сквярнялис даст интервью радиостанции Ziniu radijas.
2. В 9 час. в Вильнюсе начнется семинар об инвестициях поощряющих продуктивность и конкуренцию, который организуют ЕБРР, Минфин, министерство экономики. (Национальная библиотека им. М. Мажвидаса).
3. В 9 час. завтрак с прессой министерств Финансов и Социальной защиты и труда (в Минфине).
4. В 12 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс встречается с представителями американской компании финансовых услуг и информационных технологий Western Union.
5. В 13.30 премьер С. Сквярнялис встретится с министром транспорта Рокасом Масюлисом и вице-министрами.
6. Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис участвует в заседании Совета по занятости, социальной политике, здравоохранению и делам потребителей ЕС в Брюсселе.
Метки: Анонс, Литва, экономика