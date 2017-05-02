В 8.15 час. планируется интервью премьер-министра Литвы Саулюса Сквярнялиса радиостанции LRT.
В 11 час. Департамент статистики опубликует показатели торгового оборота за первый квартал на рынках страны.
Компания торговли одеждой Apranga опубликует апрельский показатель продаж.
Сейм рассмотрит вето президента Литвы на поправки к закону о публичных закупках, касающиеся внутренних сделок.
В 11 час. сейму будут представлены поправки к новому Трудовому кодексу.
В 15.45 час. сейму будут представлены поправки к закону о предприятиях и оборудовании имеющих стратегическое значение для национальной безопасности.
Планируется аукцион правительственных ценных бумаг.
Метки: Анонс, Литва, экономика