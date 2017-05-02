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Анонс основных экономических событий в Литве на 2 мая

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 02, 9:00   |   Комментариев: 0

В 8.15 час. планируется интервью премьер-министра Литвы Саулюса Сквярнялиса радиостанции LRT.

В 11 час. Департамент статистики опубликует показатели торгового оборота за первый квартал на рынках страны.

Компания торговли одеждой Apranga опубликует апрельский показатель продаж.

Сейм рассмотрит вето президента Литвы на поправки к закону о публичных закупках, касающиеся внутренних сделок.
В 11 час. сейму будут представлены поправки к новому Трудовому кодексу.

В 15.45 час. сейму будут представлены поправки к закону о предприятиях и оборудовании имеющих стратегическое значение для национальной безопасности.

Планируется аукцион правительственных ценных бумаг.

BNS

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