Анонс основных экономических событий в Литве на 20 февраля

В 8 час. планируется встреча президента Литвы Дали Грибаускайте с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом.

В 10 час. премьер С. Сквярнялис встретится с послом Китая Уей Руйксингом; в 11 час. встретится с членами Литовской ассоциации торговых предприятий; в 15.30 час. посетит государственную ж/д компанию Lietuvos gelezinkeliai.

Министр финансов Вилюс Шапока в Брюсселе (Бельгия) примет участие во встрече евро-группы, на которой планируется обсудить прогресс Греции в осуществлении программы финансовой помощи и новые экономические прогнозы ЕК.

Министр экономики Миндаугас Синкявичюс с 20 по 21 февраля в Брюсселе примет участие в заседании Совета по конкуренции ЕС, встретится с ответственным за вопросы внутреннего рынка ЕС, промышленность, предпринимательство членом ЕК Эльшбетой Биеньковской.

Планируется аукцион правительственных ценных бумаг.

BNS

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