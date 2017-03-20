Анонс основных экономических событий в Литве на 20 марта

В 8 час. президент Литвы Даля Грибаускайте встретится с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом.

В 10 час. начнется встреча премьер-министра Саулюса Сквярнялиса с представителями СМИ (кафе Mano guru, Вильнюс).

В 11 час. в сейме начнется конференция по вопросу будущего литовских лесничеств.

Планируется аукцион правительственных ценных бумаг.

В 11 час. Департамент статистики опубликует изменения цен на услуги, предоставленные хозяйственным субъектам в четвертом квартале 2016 года.

В 12.30 министр экономики Миндаугас Синкявичюс встретится с представителями Торговой палаты Германии и Балтийских стран (гостиница Kempinski Hotel Cathedral Square, Вильнюс).

Министр финансов Вилюс Шапока в Брюсселе примет участие в заседании еврогруппы, на котором будут обсуждаться вопросы реализации Пакта роста и стабильности в зоне евро, состоится дискуссия о стабильности пенсионной системы, будет обсуждаться прогресс программы финансовой помощи Греции, годовые отчеты стран-членов зоны евро о займах.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига примет участие в неформальной встрече министров здравоохранения ЕС в Валетте (на Мальте).

BNS

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