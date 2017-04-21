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Анонс основных экономических событий в Литве на 21 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 21, 9:00   |   Комментариев: 0

В 9.30 в Бюро европейской информации сейма начнется дискуссия “БелАЭС: возможно ли остановить проект. Подходы ЕС, Литвы и Белоруссии”.

В 11 час. Департамент статистики опубликует показатели пассажирских потоков и грузов в аэропортах и в морских портах, мартовские изменения в промышленном секторе, предварительные показатели дефицита и долга сектора центральной власти.

В 11.15 коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис и министр экономики Миндаугас Синкявичюс встретятся с представителями американской корпорации Hyperloop One.

Министр энергетики Жигмантас Вайчюнас с вице-премьером Латвии и министром экономики Арвилсом Ашераденсом посетят Клайпеду.

Премьер Саулюс Сквярнялис посетит Шилутский район, где встретится с представителями бизнеса, местной администрации и общественности. В 11.15 час. планируется брифинг. В 11.40 час. посетит компанию Klasmann-Deilmann Bioenergy.

Вице-министр финансов Литвы Лорета Маскалёвене в Вашингтоне (США) с 21 по 22 апреля примет участие в весенней встрече управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Состоятся очередные собрания акционеров стройкомпании Panevezio statybos trestas, оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta пивзавода Gubernija.

BNS

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