Анонс основных экономических событий в Литве на 21 февраля

В 8.15 час. планируется интервью премьер-министра Саулюса Сквярнялис радиостанции LRT. В 10 час. он встретится с членами Литовской банковской ассоциации. В 14 час. примет министра Великобритании Дейвида Дейвиса, ответственно за переговоры о выходе из ЕС.

В 10 час. планирует завтрак-брифинг, который организует компания Maxima LT, на нем будут представлен обзор ситуации на рынке, планы компании (ISM Inovatoriu Baze, ул. Арклю 18, Вильнюс).

Министр финансов Вилюс Шапока в Брюсселе (Бельгия) примет участие в заседании Совета по экономическим и финансовым делам Евросоюза, посвященно борьбе с уклонением от уплаты налогов. Министр также встретится с членами ЕК – ответственной за региональную политику Кориной Крету и ответственным за бюджет и человеческие ресурсы Гюнтером Оттингером.

В 11 час. в Вильнюсе начнется первая испытательная поездка электрического автобуса (от Кафедральной площади).

В 14 час. министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис встретится с главой представительства Еврокомиссии вЛитве Арнольдасом Пранцкявичюсом.

В 14 час. начнется пресс-конференция председателя правления компании Arvi ir Ko Видмантаса Кучинскаса по существенным спорам с российским “Альфа-банком” и действующим в Калининградской области предприятием Arvi NPK (центр конференций Mercure, ул. Й. Басанавичюса 8).

BNS

Метки: Анонс, Литва, экономика