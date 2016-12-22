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Анонс основных экономических событий в Литве на 22 декабря

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 22, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 8.05 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.

2. В 10 час. сейм должен утвердить государственный бюджет 2017 года, бюджет Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровья; также состоится голосование по поправке к Закону о подоходном налоге, ужесточающей пользование льготой подоходного налога, и голосование по поправкам к Закону об акцизе, которыми предлагается повысить акциз на алкоголь.

3. В 10 час. компания Klaipedos nafta на пресс-конференции представит обновленную товарную марку (бизнес-центр Quadrum, Вильнюс).

4. В 15-16 “правительственный час” в сейме.

Рынки

1. В 9.30 заседание Комиссии по ценам.

Статистика

1. В 11 час. Департамент статистики обнародует показатели транспортных компаний, статистику туристического сектора за третий квартал.

BNS

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