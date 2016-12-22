Экономика
1. В 8.05 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.
2. В 10 час. сейм должен утвердить государственный бюджет 2017 года, бюджет Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровья; также состоится голосование по поправке к Закону о подоходном налоге, ужесточающей пользование льготой подоходного налога, и голосование по поправкам к Закону об акцизе, которыми предлагается повысить акциз на алкоголь.
3. В 10 час. компания Klaipedos nafta на пресс-конференции представит обновленную товарную марку (бизнес-центр Quadrum, Вильнюс).
4. В 15-16 “правительственный час” в сейме.
Рынки
1. В 9.30 заседание Комиссии по ценам.
Статистика
1. В 11 час. Департамент статистики обнародует показатели транспортных компаний, статистику туристического сектора за третий квартал.
Метки: Анонс, Литва, экономика