Анонс основных экономических событий в Литве на 22 мая

В 8 часов планируется встреча президента Литвы Дали Грибаускайте с премьером Саулюсом Сквярнялисом.

В 11 час. Департамент статистики опубликует показатели промышленного сектора в апреле, статистику пассажирских перевозок за первый квартал, статистику учащихся и студентов за 2016 год.

С 22 по 23 мая вице-министр финансов Литвы Лорета Маскалёвене в Брюсселе (Бельгия) примет участие в заседаниях еврогруппы и Совета министров ЕС по экономике и финансам.

С 21 по 23 мая министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас на Мальте примет участие в заседании Совета по сельскому хозяйству и рыбоводству ЕС.

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис с 8.30 час. посетит Каунасский район.

В 10.30 час. в сейме начнется пресс-конференция “Чечня в Литве и мире”.

В 11 час. в Жагаре состоится встреча Группы по межпарламентским связям сейма Литвы с Латвией с депутатами из Группы по межпарламентским связям с Литвой.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига примет участие в 70-ой сессии ассамблеи Всемирной организации здоровья в Женеве.

BNS

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