Анонс основных экономических событий в Литве на 22 ноября

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.07 час. даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. откроет заседание правления сейма; в 10 час. встретится с послом Марокко в Литве; в 14 час. встретится с главой группы GreenGroup, с которым обсудит улучшение инвестиционного климата в Литве.

В 9.30 начнется мероприятие поощрения бизнеса Versli Lietuva “Экспортный клуб: Китай” (ул. А. Гоштауто 40A, Вильнюс).

В 10 час. парламентский Комитет по экономике посетит в Клайпеде морской порт, а также предприятия Vakaru laivu gamykla, Bega, Klaipedos nafta, Центральный Клайпедский терминал и Терминал сжиженного природного газа.

В 13 час. начнется правительственное заседание и совещание.

В 14.30 конференция Литовской ассоциации предприятий химической промышленности “Химическая промышленность Литвы в европейском и мировом контексте” (отель Crown Plaza Vilnius, ул. M. K. Чюрлёнё 84, Вильнюс).

В 11 час. литовское отделение Transparency International организует дискуссию круглого стола “Что такое прозрачность бизнес и как она измеряется?”

BNS

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