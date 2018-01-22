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Анонс основных экономических событий в Литве на 22 января

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 22, 9:00   |   Комментариев: 0

В 8 час. планируется встреча президента Литвы Дали Грибаускайте и премьера Саулюса Сквярнялиса.

В 10 час. начнется совещание Кабмина

В 10 час. министр экономики  Виргиниюс Синкявичюс встретится с представителями литовских стартапов.

В 11 час. спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис примет участие в дискуссии по совершенствованию деятельности лесничеств (Университет им. Александраса Стульгинскиса, Каунасский район).

В 11 час. Департамент статистики опубликует показатели пассажирских и грузовых потоков в четвертом квартале 2017 года.

С 22 по 23 января Министр финансов Вилюс Шапока участвует в заседании еврогруппы в Брюсселе и в заседании Министров финансов и экономики ЕС. Также встретится с министром финансов Австрии.

BNS

Метки: 

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