В 8 час. планируется встреча президента Литвы Дали Грибаускайте и премьера Саулюса Сквярнялиса.
В 10 час. начнется совещание Кабмина
В 10 час. министр экономики Виргиниюс Синкявичюс встретится с представителями литовских стартапов.
В 11 час. спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис примет участие в дискуссии по совершенствованию деятельности лесничеств (Университет им. Александраса Стульгинскиса, Каунасский район).
В 11 час. Департамент статистики опубликует показатели пассажирских и грузовых потоков в четвертом квартале 2017 года.
С 22 по 23 января Министр финансов Вилюс Шапока участвует в заседании еврогруппы в Брюсселе и в заседании Министров финансов и экономики ЕС. Также встретится с министром финансов Австрии.
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