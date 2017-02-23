  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.02.23 Текущий номер: N8 (1148) 23 февраля
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Анонс основных экономических событий в Литве на 23 февраля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 23, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 8.05 интервью министра по вопросам окружающей среды Кястутиса Навицкаса радиостанции Ziniu radijas.

2. В 10 час. в сейме начнется международная конференция “Социальна Европа – новые вызовы”.

3. Дирекцию Клайпедского государственного морского порта посетят министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис и министр по вопросам окружающей среды Кястутис Навицкас, во встрече также примет участие мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас. В 12.45 намечается комментарий для СМИ.

4. В 13.30 министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас встречается с главой представительства Еврокомиссии в Литве Арнолдасом Пранцкявичюсом.

Рынки

1. В 9.30 час. начнется заседание Комиссии по контролю над энергетикой и ценами.

Компании

1. Компания Litgrid опубликует результаты работы за 2016 год.

BNS

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