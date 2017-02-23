Экономика
1. В 8.05 интервью министра по вопросам окружающей среды Кястутиса Навицкаса радиостанции Ziniu radijas.
2. В 10 час. в сейме начнется международная конференция “Социальна Европа – новые вызовы”.
3. Дирекцию Клайпедского государственного морского порта посетят министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис и министр по вопросам окружающей среды Кястутис Навицкас, во встрече также примет участие мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас. В 12.45 намечается комментарий для СМИ.
4. В 13.30 министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас встречается с главой представительства Еврокомиссии в Литве Арнолдасом Пранцкявичюсом.
Рынки
1. В 9.30 час. начнется заседание Комиссии по контролю над энергетикой и ценами.
Компании
1. Компания Litgrid опубликует результаты работы за 2016 год.
Метки: Анонс, Литва, экономика