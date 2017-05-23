Анонс основных экономических событий в Литве на 23 мая

Экономика

1. В 8.05 интервью советника президента Дали Грибаускайте по социально-экономической политике Лины Антанавичене радиостанции Ziniu radijas.

2. В 8.15 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радио LRT.

3. В 9.30 пресс-конференция Института свободного рынка Литвы, посвященная символическому дня, свободному от налогов.

4. В 10 час. страховая компания Lietuvos draudimas представит индекс устойчивости малого и среднего бизнеса к внешним рискам.

5. В 10 час. в сейме состоится голосование по вопросу о поправке к Закону о денежной социальной помощи нуждающимся жителям, которая устанавливает, каким семьям полагаются компенсации за отопление – тем, которые тратят на оплату отопления 10% своих доходов или 15%.

6. В 10.30 пресс-конференция, на которой будет представлено, какие действия, по оценке некоторых специалистов, в наиболее значительной степени помогут сократить масштабы пьянства в Литве (конференц-зал BNS, ул. Салтонишкю 9, Вильнюс, 3-ий этаж Бизнес-центра ТЦ Panorama).

8. В 10.40 час. сейм начнет рассматривать поправки к Трудовому кодексу, который должен вступить в силу с июля.

9. В 13 час. в Вильнюсе начинается первая в Литве конференция, посвященная политике в отношении стартапов.

BNS

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