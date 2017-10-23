Экономика
1. В 8.05 встреча президента Дали Грибаускайте и премьера Саулюса Сквярнялиса.
2. В 11.30 премьер С. Сквярнялис встречается с членом Европейской счетной палаты Римантасом Шаджюсом.
3. В 13.30 начинается организуемая канцелярией правительства конференция “Что мы теряем из-за теневой экономики”.
4. Министр финансов Вилюс Шапока встретится с главой правления польского PKO Bank Рафалом Козловским.
5. Вице-министр транспорта Ричардас Дягутис в Брюсселе (Бельгия) участвует во встрече вице-министров транспорта Литвы, Латвии и Эстонии и Еврокомиссии по вопросам управления реализацией проекта Rail Baltica.
Статистика
1. В 11 час. Департамент статистики обнародует изменения в промышленности в сентябре.
Метки: Литва