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Анонс основных экономических событий в Литве на 23 октября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 23, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 8.05 встреча президента Дали Грибаускайте и премьера Саулюса Сквярнялиса.

2. В 11.30 премьер С. Сквярнялис встречается с членом Европейской счетной палаты Римантасом Шаджюсом.

3. В 13.30 начинается организуемая канцелярией правительства конференция “Что мы теряем из-за теневой экономики”.

4. Министр финансов Вилюс Шапока встретится с главой правления польского PKO Bank Рафалом Козловским.

5. Вице-министр транспорта Ричардас Дягутис в Брюсселе (Бельгия) участвует во встрече вице-министров транспорта Литвы, Латвии и Эстонии и Еврокомиссии по вопросам управления реализацией проекта Rail Baltica.

Статистика

1. В 11 час. Департамент статистики обнародует изменения в промышленности в сентябре.

BNS

Метки: 

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