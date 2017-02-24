Анонс основных экономических событий в Литве на 24 февраля

Экономика

1. В 9 час. в сейме начнется конференция “Национальная стратегия по преодолению последствий старения населения на современном этапе”.

2. В 10 час. пресс-конференция заместителя руководителя Социал-демократической фракции Юозаса Олякаса “Социал-демократы: за или против реформы лесничеств?”.

3. В 10 час. в Клайпеде конференция “Рыбное хозяйство в Литве: будет ли на столе свежая рыба?”.

4. В 11 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс встречается с гендиректором компании Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы) Гядиминасом Алмантасом.

5. В 13 час. премьер Саулюс Сквярнялис встречается с создателями Tesla Gigafactory Kruonyje. В 14 час. встречается с министром социальной защиты и труда Линасом Кукурайтисом и вице-министрами социальной защиты и труда.

6. Министр финансов Вилюс Шапока встречается с представителями Торговой палаты Северных стран.

Компании

1. В 10.30 компания Vilniaus vandenys представит на пресс-конференции результаты за 2016 год.

2. В 11 час. заседание совета Клайпедского порта.

3. Правление энергокомпании Litgrid будет решать вопрос неисправностей смычки NordBalt.

Статистика

1. В 11 час. Департамент статистики опубликует показатели гостиничного сектора за 2016 год, показатель заработной платы в стране за четвертый квартал 2016 года , изменения цен на экспортируемые и импортируемые товары в декабре, показатели занятости, результаты исследования потребительского мнения за февраль 2017 года, показатели закупок сельхозпродукции за январь 2017 года.

BNS

Метки: Анонс, Литва, экономика