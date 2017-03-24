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Анонс основных экономических событий в Литве на 24 марта

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 24, 10:00   |   1 комментарий

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 9 час. примет участие в осмотре строений в Юодкранте и Ниде; в 12 час. примет участие в заседании дирекции Клайпедского государственного морского порта; в 14.40 час. посетит площадку оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta; в 15 час. планируется брифинг.

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в в 11.30 час. встретится с гендиректором госпочты Линой Миндерене.

Премьер Саулюс Сквярнялис, министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас посетят Клайпеду.

С 9 час. акционеры энергокомпании Lietuvos energijos gamyba будут обсуждать вопрос дивидендов за второе полугодие 2016 года.

В 11 час. Департамент статистики опубликует февральские показатели закупок сельхозпродукции.

В 11 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро BNS начнется пресс-конференция, посвященная оценке нового Трудового кодекса работодателями (бизнес-центр при Тц Panorama, ул. Салтонишкю 9).

С 13 час. акционеры компании Energijos skirstymo operatorius будут решать вопрос дивидендов за второе полугодие 2016 года.

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Комментарии читателей (1)
  1. (5.35.104.137) Забыл ник пишет:
    2017 03 24 at 10:27

    Анонс полит.событий:”В ближайшие дни в Литве пройдут дожди, местами возможен слабый дождь при холоде, гололедица.”






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