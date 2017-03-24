Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 9 час. примет участие в осмотре строений в Юодкранте и Ниде; в 12 час. примет участие в заседании дирекции Клайпедского государственного морского порта; в 14.40 час. посетит площадку оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta; в 15 час. планируется брифинг.
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в в 11.30 час. встретится с гендиректором госпочты Линой Миндерене.
Премьер Саулюс Сквярнялис, министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас посетят Клайпеду.
С 9 час. акционеры энергокомпании Lietuvos energijos gamyba будут обсуждать вопрос дивидендов за второе полугодие 2016 года.
В 11 час. Департамент статистики опубликует февральские показатели закупок сельхозпродукции.
В 11 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро BNS начнется пресс-конференция, посвященная оценке нового Трудового кодекса работодателями (бизнес-центр при Тц Panorama, ул. Салтонишкю 9).
С 13 час. акционеры компании Energijos skirstymo operatorius будут решать вопрос дивидендов за второе полугодие 2016 года.
Метки: Анонс, Литва, экономика
Анонс полит.событий:”В ближайшие дни в Литве пройдут дожди, местами возможен слабый дождь при холоде, гололедица.”