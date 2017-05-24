Анонс основных экономических событий в Литве на 24 мая

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.06 даст интервью радиостанции Ziniu radijas.

В 9 час. в МИД Литвы начнется международная конференция “Информационные технологии и средства связи для развития Африке: финансовые технологии и повышение доступности финансовых услуг”.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 9.30 час. примет вице-президента Еврокомиссии по вопросам инноваций Мароша Шефчовича.

В 9 час. министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис встретится с членами Комитета по туризму и транспорту Европарламента. В 10 час. планируется брифинг по итогам встречи.

В 10 час. Комитет по вопросам здравоохранения сейма рассмотрит поправки к закону об алкоголе.

В 10.30 час. по адресу ул. Диждёи 5, Вильнюс, начнется дискуссия организации Transparency International о распределении средств Евросоюза.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 10.30 час. примет вице-президента Еврокомиссии по вопросам инноваций, комиссара по вопросам энергетического союза Мароша Шефчовича

В 11 час. Департамент статистики опубликует статистику гостиничного сектора за первый квартал.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 11 час. откроет крупнейший фестиваль технологий и инноваций в Балтийских странах Login.

В 13 час. в Каунасе начнется заседание конгресса Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava , на которой будет избираться новый ее президент.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 13 час. откроет заседание и совещание правительства; с 16.30 примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 14:30 встретится с главой международной фондовой биржи Nasdaq Аденой Фридман.

BNS

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